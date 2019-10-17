المرور يوضح أضرار تجاوز السرعة القانونية على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت -حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تجاوز السرعات المقررة الذي يُؤثر سلباً على سلامة السائقين والركاب والمشاة على الطريق، وتشمل المخاطر التي يُسببها هذا التجاوز ما يلي: فقدان السيطرة على السيارة.

زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.

صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين يزداد مع السرعة الزائدة.

عدم القدرة على التحكم بالسيارة عند وقوع أي طاريء.

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