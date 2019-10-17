الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة خاصة داخل مطعم، لحظة اقتحام سيارة تقودها سيدة لواجهة المطعم في شارع فلسطين بجدة. وأوضح المقطع لحظة اصطدام السيارة بواجهة المطعم وتحطيمها، ولكن بفضل الله قد نجا العاملون إلا من إصابات طفيفة لأحدهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” سيارة سيدة تقتحم مطعماً في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.