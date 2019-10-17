“بالفيديو” اصطدام مريع لسيارة على مضمار.. والسائق يواصل القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر تعرُّض إحدى السيارات المشاركة في سباق للسيارات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية لحـادث مروع نتج عنه انقلابها عدة مرات، ورغم ذلك واصل قائدها السباق!

وبيّن مقطع الفيديو لحظة وقوع الحادث والتي بدأت بانحراف إحدى السيارات واصطدامها بأخرى فنتج عن ذلك تصادم جماعي أدى لانقلاب السيارة في الهواء، إلا أنها هبطت بأمان على عجلاتها الأربع وحاول قائدها مواصلة السباق لكن سيارته تعطلت في النهاية ليتعذر عليه إكمال السباق.