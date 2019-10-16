نيسان اكس تريل 2021 تظهر في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان اكس تريل 2021 في صور تجسسية جديدة بتمويهات مختلفة وأول نظرة لنا على داخليتها.. ولنبدأ بالخارجية، حيث نلاحظ تشابه المقدمة بشكل خاص مع جوك الجديدة كلياً، بشبك أمامي على شكل V ومتصل بالمصد، ومصابيح أمامية منقسمة.

المصابيح الأمامية تبدو مستطيلة وليست دائرية مثل جوك، كما أن تصميم السيارة الجانبي يبدو أكثر ديناميكية وجراءة مع خط سقف مائل وأقواس عجلات بارزة في الأمام وجناح على السقف.

كما ظهرت صور للداخلية كذلك، بلوحة قيادة تقنية متطورة ولوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة لمسية مركزية عملاقة، بينما النفق المركزي السميك يحتوي على ضابط دوار للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية.

من المتوقع وصول اكس تريل الجديدة العام القادم كموديل 2021، ربما بمحرك جديد أو قد تستمر مع المحرك الحالي 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 170 حصان، مع جير CVT في الغالب.