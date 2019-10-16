دودج تلمح لإطلاق الأجيال القادمة من تشارجر وتشالنجر

الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون دودج تعمل حالياً على إصدار رئيسي جديد لتشارجر يركز على السباقات، إلا أن الشركة تخطط أيضاً لاستبدال سيارة العضلات ثنائية الأبواب، ففي البداية، كان يُعتقد أن تشالنجر الجديدة ستصل في وقت ما في عام 2021 ولكن تم الإعلان مؤخراً عن تأجيلها، والآن تشير تقارير جديدة إلى أننا يمكن أن نرى الكوبيه الجديدة كموديل عام 2023.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أصدرت دودج صوراً لتشالنجر 2020 التي كشفت عن تفاصيل السيارة الرياضية، وقد لوحظ أن إحدى الصور تظهر رقماً مثيراً للاهتمام، حيث تحتوي عدادات السيارة على مسافة 2023 ميل في عداد المسافات، وفي حين أن هذا قد يكون مجرد صدفة، إلا أن مصدر Motor1 يعتقد أنها تلميح فعلي لسنة إطلاق تشالنجر الجديدة كلياً.

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لا يمكننا أن نعتبر أن هذه التلميحات نوع من التأكيد أن تشالنجر الجديدة إلى جانب تشارجر القادمة ستنكشف في عام 2023، لكننا نريد أن نؤمن بأن هذا سيكون هو الحال، وعلى الرغم من تقدم تشالنجر في السن إلا أنها تظل رائدة في فئتها في الربع الثالث من هذا العام متفوقة على منافسيها شيفروليه كامارو وفورد موستنج، كما أن الجيل الحال مر عليه 11 عام من ظهوره لأول مرة، في حين أن منافسيه حصلوا على موديلات جديدة وتقنيات رائدة في السنوات القليلة الماضية.

وفي الختام، قد يكون من المحتمل الافتراض أن الجيل التالي من تشالنجر سيحتفظ بتصميمها القديم، والسؤال الآن، هل سينجح الجيل التالي لتشالنجر من تحقيق نفس نجاحات طراز دودج الأكثر نجاحاً في تاريخها الحديث؟ فقط الأيام هي من ستجيب عن هذا السؤال.