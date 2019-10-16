مراهق بعمر 14 عاماً يسرق سيارة ويصطدم بلامبورجيني اوروس

الخليج ٣٦٥ نت – تسبب مراهق أسترالي في حالة فوضى كبيرة بعد أن سرق سيارة سوبارو فورستر وانتهى به الأمر إلى الاصطدام بلامبورجيني أوروس صفراء وكذلك سيارة شرطة من طراز تويوتا هايلوكس بعد مطاردة الشرطة له، فوفقاً لوكالات الأخبار المحلية، فإن سائق لامبورجيني أوروس كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، وبسبب ارتفاع سعر الـ SUV، فإن هذا الحادث أصبح مكلفاً للغاية.

الجدير بالذكر أن لامبورجيني أوروس تستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 641 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 305 كم/س.

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وقد كانت السلطات المحلية تبحث عن سوبارو فورستر بيضاء سُرقت في 6 أكتوبر، وتم العثور عليها، ولكن عندما توقفت سيارة الشرطة من طراز هايلوكس خلفها، حاول الهروب منها ليصطدم في النهاية بجانبية لامبورجيني أوروس صفراء عند تقاطع طرق، والأضرار التي لحقت بالـ SUV الإيطالية كبيرة للغاية.

ومن جانبها تضررت واجهة سوبارو الأمامية أيضاً بسبب الاصطدام، وبعد ذلك تخلى السارق البالغ من العمر 14 عام، عن السيارة وسار على قدميه، لكن الشرطة تمكنت في النهاية من اللحاق به واحتجازه، وانتهت الليلة للمراهق بتوجيه الاتهام إليه من قبل الشرطة بخمس تهم مختلفة.