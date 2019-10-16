تويوتا ياريس 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن ياريس 2020 هاتشباك الجديدة كلياً، والتي تعتمد على منصة B الأحدث لتويوتا مع وعود بتحسينات في كل مجال.. وترتكز ياريس الجديدة على قاعدة عجلات أطول بـ 2 إنش ولكن الجسد بشكل عام أقصر من الموديل السابق بـ 0.2 إنش، مع ازدياد العرض بـ 2 إنش.

تويوتا قامت بتغييرات واسعة في الداخلية مع وضع شاشة لمسية كبيرة في مركز لوحة القيادة، مع شاشة عرض رأسية أخرى 10.0 إنش.

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وتتوفر ياريس 2020 بعدة خيارات لمولدات الطاقة مثل محركات بترولية سعة 1.0 لتر و1.5 لتر في بعض الأسواق، مع مولد طاقة هجين جديد، والذي صرحت تويوتا أنه أقوى بـ 15% من ياريس هايبرد السابقة مع تحسن كفاءة استهلاك الوقود بـ 20%.

وقد صرحت تويوتا ان ياريس الجديدة أكثر رشاقة وثباتاً من السابق بفضل انخفاض وزنها ومركز جاذبيتها بـ 0.6 إنش، ما يعني تحسن وضعية القيادة والتوجيه بشكل عام، وستتوفر السيارة بعدد من أنظمة السلامة الحديثة لتويوتا مثل التحكم المتكيف في السير وأنظمة مراقبة حارات الطريق ووسائد هوائية بين الراكب الأمامي والسائق لحمايتهم في حالات الاصطدام الجانبي.