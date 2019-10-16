بي ام دبليو الفئة الثانية جران كوبيه 2020 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة بأربعة أبواب، والتي ستوضع في المجال بين الفئة الأولى والثانية، وستتوفر السيارة بنسختين، الأولى بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 228 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 6.0 ثانية.
أما نسخة M سبورت الثانية فتستخدم نفس المحرك ولكن بقوة 301 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 4.7 ثانية، مع استخدام النسختين لنفس الجير الاوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي، مع توفر الدفع الأمامي كخيار.
بالنسبة لنسخة M الأكثر رياضية فقد حصلت على نظام تعليق رياضي يؤدي لانخفاض ارتفاع السيارة بـ 0.4 إنش مع نظام توجيه أكثر رياضية وإطارات عالية الأداء والاحتكاك وجنوط 17 إنش مع توفر 18 إنش.
بالنسبة لتصميم الفئة الثانية جران كوبيه فيشمل خط سقف مائل ونوافذ بدون إطارات مع داخلية فاخرة تشمل شاشة لمسية 10.3 إنش ولوحة عدادات رقمية 10.3 إنش وأنظمة سلامة مختلفة مثل الاستمرار في حارة الطريق والتحكم المتكيف في السير.
وسيبدأ إنتاج السيارة الشهر القادم قبل طرحها في الأسواق في بداية 2020.
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