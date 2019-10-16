“بالفيديو” سائق مرسيدس AMG C63 S متهور يتسبب في حادث مريع

الخليج ٣٦٥ نت – من الطبيعي عندما تقود سيارة سيدان ألمانية غالية الثمن، فإنك ستبذل قصارى جهدك للحفاظ عليها، إلا أن سائق هذه السيارة تصرف كما لو أنها سيارة موستنج تحمل شارات “GT” و “5.0”، بدلاً من شارات “AMG” و “C63 S” و “V8 Biturbo”.

وفقاً لوصف الفيديو، فقد وقع الحادث في وقت سابق من هذا الأسبوع في روتردام بهولندا خلال حدث أطلق عليه 100٪ Autolive، والذي عُقد في مركز مؤتمرات محلي، وقد كانت السيارة تغادر الحدث فقط عندما قرر سائقها الانجراف في هذا المنحنى في محاولة للاستعراض أمام الكاميرات، ولسوء الحظ، دارت السيارة واصطدمت مباشرة في شجرة.

وكما ترون، فإن الحادث قوي للسيارة، في حين لم تنفتح الوسائد الهوائية الجانبية، ونحن نعتقد أن السائق قام بإيقاف عمل بعض وسائل الأمان في السيارة، كما أنه لم يحسن التعامل مع القوة الكبيرة التي تقدمها له.

يذكر أن W205 مرسيدس AMG C63 S مزودة بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو، يولد قوة 503 حصان، و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة كبيرة لمحور واحد، خاصة بالنسبة لشخص يبدو أنه غير محترف، أو على الأقل ليس ذو خبرة كبيرة خلف عجلة القيادة، وفي النهاية، سنعتبر هذا درساً مكلفاً للغاية لصاحب السيارة.