تويوتا كوبين GR سبورت تدشن في اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – لم يتوقف عالم السيارات في اليابان أبداً عن دهشتنا، حيث تعد كوبين GR سبورت الرياضية الأنيقة أحدث منتجات تويوتا، وهي من تطوير قسم جازو ريسينج، ولسوء الحظ، فقد تم طرح السيارة التي توفر سطح صلب قابل للطي يعمل بالكهرباء بشكل حصري بالسوق الياباني.

تتوفر السيارة بسعر يبدأ من 22,480 دولار (84,300 ريال) لإصدار ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات، و21,972 دولار (82,400 ريال) لإصدار CVT، وكلاهما مدعوم بمحرك توربو 660 سي سي بنظام دفع أمامي، وقالت تويوتا إنها تحتوي على نظام توجيه كهربائي ونظام تعليق محسن وممتص للصدمات.

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وقد تم تعزيز كوبين GR سبورت من الخارج بمصدات أمامية وخلفية وشبك أمامي محدث، كما تمتلك جنوط BBS، ومصابيح LED، وشعار “GR Sport”، ويتم توفير العديد من الخيارات الإضافية، حيث سيتعين عليك دفع 477 دولار (1,800 ريال) للحصول على مصد أمامي محسن، والعتبات الجانبية ومشتت الهواء الخلفي ستكلفك مئات الدولارات الإضافية أيضاً، وتتوفر بثمانية ألوان خارجية، ولكن بغض النظر عن اللون الذي تختاره، فستحصل على داخلية سوداء بالكامل.

وبالحديث عن المقصورة الداخلية، فقد حصلت على مقاعد Recaro الرياضية مع تطريز ‘GR’، وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد تحمل نفس الشعار، وزخارف سوداء داخلية أنيقة.