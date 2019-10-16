أول نظرة على بي ام دبليو الفئة الثانية جران كوبيه 2020

الخليج ٣٦٥ نت – في الوقت الذي خططت فيه بي ام دبليو الكشف عن طرازي جران كوبيه الجديدين، إلا أن تسريبات الانترنت أفسدت المفاجأة، حيث نُشر على منتدى 2addicts صوراً تكشف أن السيدان ستحصل على واجهة أمامية قوية مع شبك أمامي ومصابيح أمامية بارزة، وعلاوة على ذلك ستتوفر بمآخذ هواء كبيرة لطراز M بيرفورمانس.

ويستمر التصميم الرياضي بشكل أكبر حيث إن طراز M235i به جنوط من السبائك خفيفة الوزن مدعومة بمكابح عالية الأداء بأقراص زرقاء، ويحتوي أيضاً على خطوط بارزة وأغطية مرايا بألوان متناقضة وعتبات جانبية، وتشمل المزايا البارزة الأخرى الزجاج الأمامي ذو التصميم المميز، وخط الحزام العلوي الصاعد، والسقف المنحدر بشكل حاد والذي قد يقلل من مساحة الرأس في المقاعد الخلفية، وبالوصول إلى الخلف، تحتوي M235i على مصدات مهواة ونظام عادم مزدوج ومشتت هواء خلفي صغير، ويمكننا أيضاً رؤية المصابيح الخلفية النحيلة والجناح الخلفي.

ومما لا يثير الدهشة، فإن داخليتها تحمل الكثير من تصميم الفئة الاولى، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق، ولكن يمكننا أن نتوقع أجهزة قياس رقمية ونظام ترفيهي مع شاشات يصل حجمها إلى 10.25 بوصة قطرياً، ويمكننا أيضاً أن نرى الزخارف المضيئة واللمسات السوداء اللامعة والمفاتيح الكهربائية المألوفة، ويضيف طراز M235i الأعلى حفنة من التصاميم الفريدة بما في ذلك الدواسات المصنوعة من السبائك وعجلة قيادة M ملفوفة بالجلد.

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وتحت غطاء المحرك، يمكننا توقع وجود مجموعة متنوعة من المحركات، حيث ستحصل طرازات 228i وM235i بشكل قياسي مع محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع كلي، ومن المتوقع أن يولد محرك 228i قوة 228 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين يحصل طراز M235i على قوة 302 حصان و450 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وعلى الرغم من أن هذه الطرازات ستأتي بنظام دفع كلي، إلا أن الفئة الثانية جران كوبيه تعتمد فعلياً على قاعدة عجلات UKL ذات الدفع الأمامي، ولقد اشتكى محبي السيارة من هذا القرار، لكن الشركة أكدت في السابق أن السيارة ستوفر تجربة قيادة مثالية.