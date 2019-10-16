المخالفات المرورية ستطبق على السيارات الخليجية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن العقيد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، عن البدء في تطبيق المخالفات المرورية على السيارات المخالفة التي تحمل اللوحات الخليجية بدءاً من نوفمبر المقبل.



وأضاف مدير مرور المنطقة الشرقية، أنه سوف يتم منع خروج السيارات المخالفة عبر المنافذ البرية في حال عدم سداد قيمة المخالفات المسجلة عليها.

جاء بيان العقيد الزهراني خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، كما أكد على القيام بضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، مؤكداً أنه لن يتم السماح لهذه السيارات بالخروج حتى تسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.