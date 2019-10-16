تعرف على مواصفات الجيل الجديد من سيارة إيسوزو الشهيرة D-Max

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "إيسوزو"، رائدة صناعة وتطوير السيارات، عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة D-Max البيك أب، التي تحظى بشعبية كبيرة بالعديد من الأسواق العالمية.

وشهدت سيارة إيسوزو الجديدة مجموعة من التعديلات الجذرية مقارنة بالنسخة التي طرحت خلال

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السنوات الثمان الماضية، حيث حصلت على هيكل أكثر انسيابية، وتم تزويدها بمصابيحمتطورة وممتصات للصدمات الكبيرة تبدو أنيقة حيث يتداخل فيها البلاستيك المقوى مع المعدن بصورة رائعة.

ومن المنتظر طرح هذه السيارات بنوعين من المحركات، الأول ديزل مكون من 4 أسطوانات سعة 1.9 لتر وقوة 150 حصانا، ومحرك سعة 3 لترات بقوة 190 حصانا، وكلاهما سيعمل وفق نواقل حركة أوتوماتيكي وميكانيكي بـ 6 مراحل.

وتتسع المقصورة لراكبين، وتصل لـ 4 ركاب في فئات أخرى، كما زودت سيارة أيسوزو بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها.