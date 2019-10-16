"تويوتا" اليابانية تكشف عن مفاجأة خلال الشهر الجاري

كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، عن موعد طرح سيارتها الاختبارية الجديدة Mirai Concept المعتمدة على خلية وقود الهيدروجين. وتعتزم "تويوتا"، طرح مفاجئتها الجديدة خلال فعاليات معرض طوكيو للسيارات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر. معرض طوكيو للسيارات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر. وتظهر السيارة رباعية الأبواب الاختبارية بطول 5 متر وارتفاع 1.47 متر، كما أنها تقدم مقاعد لخمسة أشخاص بدلا من أربعة. متر، كما أنها تقدم مقاعد لخمسة أشخاص بدلا من أربعة. وتمهد تويوتا بسيارتها الاختبارية، الطريق للجيل الثاني، حيث قدرت الزيادة في مدى السير لها بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يعني زيادة مدى السير إلى 650 كلم.

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