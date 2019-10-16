نيسان تكشف عن موعد إطلاق جوكي الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية نيسان إطلاق النسخة الجديدة من سياراتها Juke، مطلع العام المقبل، بحجم أكبر ومزيد من التجهيزات واقتصادية عالية في استهلاك الوقود.
ويظهر الجيل الثاني من Juke، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة، بزيادة 7.5 سم في الطول، كما زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 10.5 سم، وهو مامنحه المزيد من الرحابة والمساحة المخصصة للأقدام والرأس، وكذلك زيادة في حيز الأمتعة بمقدار 20% لتصل إلى 422 لترًا.
وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على كشافات LED، ونظام مساعد للتحذير من مغادرة حارة السير، كما تم تجهيز الموديلات الأعلى من السيارة بمساعد الزحام، وكاميرا 360درجة، ونظام ملتيميديا متصل بشبكة الإنترنت مع نقطة Wi-Fi ساخنة.
وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Juke الجديدة على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر وبقوة 86 كيلووات/116 حصان. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة مزدوج القابض لدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 10.4 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 180 كلم/س. أما معدل الاستهلاك فيبلغ 4.9 لتر/100 كلم.
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