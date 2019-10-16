كمارو ZL1 تحطمت بعد قيادتها 70 كيلومتر معروضة للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – لا زلنا نرى حالات كثيرة لشراء سيارات عالية الأداء من أفراد ليست لديهم خبرة في التعامل مع هذه النوعيات من الموديلات، وآخر مثال على ذلك نراه هنا مع هذه الشيفروليه كمارو ZL1 موديل 2018، والتي لم تكمل 70 كيلومتر في عداد المسافات قبل تدمير صاحبها لها.

كما هو واضح، السيارة حصلت على ضرر شديد للمقدمة والخلفية والجوانب، حيث دارت الكمارو حول نفسها بعنف في سرعات عالية وفقد صاحبها السيطرة عليها كلياً، خاصة وأن كمارو ZL1 مزودة بجير يدوي 6 سرعات، ما يجعل التحكم في قوتها الهادرة التي تصل إلى 650 حصان عملا أصعب بكثير للسائق غير الخبير.

كما انفلتت عجلتين من السيارة وتم إزالة قطع من نظام التعليق، والغريب هنا أن هذه الكمارو المدمرة معروضة للبيع بـ 15,400 دولار (57,000 ريال) وهو رقم مرتفع إذا علمنا أن السعر الأصلي لها هو 83,377 دولار (312,000 ريال).