جيب جلاديتور تحصل على إصدار عسكري خاص

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما لعبت جيب دوراً رئيسياً في صناعة السيارات العسكرية وقد عادت الشركة للمجال بقوة بالكشف عن جلاديتور XMT الجديدة كلياً، وهي سيارة تكتيكية خفيفة تم تدشينها في معرض خاص بالجيش الأمريكي.
ويعتمد الموديل على جلاديتور معدلة ومزودة بعدد من القطع والاكسسوارات التي تحسن من إمكانات جلادياتور في الطرق الوعرة ومناورتها، مثل مصد أمامي وعر وحماية للشبك الأمامي وونش مع حدائد للسقف وأبواب أنبوبية ومقاعد خاصة مدعمة وإطارات عملاقة.
جلاديتور XMT تظل سيارة اختبارية للوقت الحالي ولكن جيب لمحت إلى إنتاجها في النصف الثاني من 2020، بمحرك V6 ديزل سعة 3.0 لتر بقوة 260 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر، مع إمكانية توفير محرك بترولي V6 سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان وعزم دوران 352 نيوتن.متر.
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