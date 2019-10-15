الخليج ٣٦٥ نت – استمتع بقيادة تويوتا فورتشنر موديل 2020 في أفضل عروض السيارات عبر برنامج تمويل الأهلي التأجيري ولا تفوّت الفرصة تقدم بطلبك الآن واستفد من هذا العرض الخاص. يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/10/2019 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل. السيارات المشمولة في العرض: تويوتا فورتشنر الفئة VX1 V6 موديل 2020: قسط شهري: 2145 ريال ( الراتب محوّل على البنك الأهلي)

قسط شهري: 2,306 ريال (الراتب محوّل على بنك آخر) تويوتا فورتشنر الفئة GX2 دفع رباعي موديل 2020: Advertisements قسط شهري: 1,805 ريال ( الراتب محوّل على البنك الأهلي)

قسط شهري: 1,941 ريال (الراتب محوّل على بنك آخر) تويوتا فورتشنر الفئة GX2 4×2 موديل 2020: قسط شهري: 1,670 ريال ( الراتب محوّل على البنك الأهلي)

قسط شهري: 1,796 ريال (الراتب محوّل على بنك آخر) تفاصيل العرض: أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي الدفعة الأولى: 5% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)

الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 1% من مبلغ التمويل ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 1% من مبلغ التمويل ملاحظات هامة: هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له

المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن

تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة

البنك لا يمثل الوكيل​ صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض تمويل الأهلي التأجيري على تويوتا فورتشنر 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.