سناجب تترك هدية أسفل غطاء محرك سيارة كادت تتسبب بكارثة

الخليج ٣٦٥ نت – السناجب، هذه المخلوقات الصغيرة اللطيفة كادت أن تتسبب في مشكلة خطيرة لأحد الأسر الأمريكية (كريس بيرس وزوجته هولي) والتي تعيش في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث كانت السبب في تعطيل سيارتهم من نوع كيا سورينتو، حتى أنها كادت أن تحترق.



ترجع وقائع هذه القصة الغريبة والغير المتوقعة على الإطلاق، عندما كانت هولي تقود سيارتها وشمت رائحة احتراق تصدر من السيارة مع خروج أصوات غريبة لم تتمكن من معرفة مصدرها بالتحديد، وعندما فتحت غطاء المحرك كي تتأكد من الأمر، تفاجأت بمشهد غريب لم تتخيله.



حيث تفاجأت الزوجة بوجود العشرات من حبات الجوز والكثير من العشب هناك، وكانت الكثير من حبات الجوز محمصة وكادت أن تحترق، لكن ما منع نشوب حريق في السيارة والتسبب بكارثة هو ابتلال الجوز والأعشاب بالماء.

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ووفقاً لتقرير شبكة “سي إن إن”، يبدو أن السناجب المحيطة بمنزل كريس وهولي تستعد لفصل الشتاء عن طريق أخذ الجوز من فناء منزلهم وإخفائها تحت غطاء سيارتهما، حتى أنهم جمعوا أكثر من 200 جوزة تحت غطاء السيارة.



وفي تصريح صحفي لكريس مع وسائل الإعلام الأمريكية، قال إن حبات الجوز كانت في كل مكان في السيارة، تحت البطارية وبالقرب من مروحة الردياتير وعلى المحرك، حيث أصبح بعضها سوداء ورائحتها محمصة، ولو لم تكن هذه الحبات والأعشاب مبللة لكانت تسبب في حريق للسيارة.



وأضاف كريس أن عملية تنظيف السيارة من الجوز والأعشاب استغرقت حوالي ساعة كاملة، وذلك قبل نقلها إلى محل قريب لتصليح السيارات، حيث نجح الفنيون من جمع ما يكفي من الجوز لملء نصف حاوية قمامة.