الاستثمارات في قطاع السيارات بالمملكة وصلت إلى هذا الرقم الكبير!

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المهندس “أيمن منسي” الرئيس التنفيذي لـ “الوادي الصناعي” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ في آخر تصريحاته حول حجم الاستثمارات بالمملكة، أن حجم الاستثمارات في قطاع السيارات قد بلغ نحو 1.35 مليار ريال.

كما أشار إلى أن الوادي الصناعي يحتوي على تسع شركات كبرى تعمل في قطاع السيارات، تتنوع ما بين التجميع وتقديم الحلول اللوجيستية لإنتاج السيارات.