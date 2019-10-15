"فولكسفاجن" ترجئ قرار إقامة مصنع لها في تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فولكسفاجن

أرجأت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات قرار إنشاء مصنع جديد بالقرب من مدينة إزمير التركية على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سورية.

وقال متحدث باسم المجموعة اليوم الثلاثاء في مدينة فولفسبورج الألمانية: "القرار بشأن المصنع الجديد تم إرجاؤه من قبل مجلس إدارة المجموعة".

وذكر المتحدث أن الشركة تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتنظر بقلق إلى التطورات الحالية.

وكان يتردد منذ فترة طويلة أن المفاوضات مع المسؤولين الأتراك حول إقامة مصنع جديد لفولكسفاجن في المرحلة الأخيرة. وأشارت الكثير من الأمور إلى أن المجموعة تفضل تركيا على بلغاريا لتكون مقر مصنعها الجديد.

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وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سورية، وحصدت على إثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.

ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سورية على الحدود مع تركيا.

وحذر وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، أمس الاثنين من عواقب العملية العسكرية التركية في شمال سورية.