حقيقة الفيديو المتداول حول ربط ساهر بالأقمار الصناعية بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث بشأن ربط نظام الرصد الآلي “ساهر” بالأقمار الصناعية، فتكاثرت الأقاويل حول أن ذلك ستم تطبيقه في المملكة. ولكن هيئة مكافحة الإشاعات أوضحت حقيقة مقطع الفيديو المتداول من خلال تغريدة عبر حساب الهيئة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة: “الفيديو الحقيقي يستعرض فقط الذكاء الإصطناعي في المجال الأمني في جناح الداخلية بمعرض جيتكس 2019، وهو استعراض لتحليل الذكاء الإصطناعي لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة ولا يتحدث عن ارتباط الرصد الآلي (ساهر) بالأقمار الصناعية”.

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