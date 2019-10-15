سنام السعودية تُنتج سيارات سانج يونج ريكستون بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – وقّع “بيه بيونج تيه” المدير التنفيذي لشركة سانج يونج الكورية على وثيقة التعاون مع شركة سنام السعودية بحضور “فهد الدهيش” المدير التنفيذي للشركة، وذلك لتجميع سيارتي سانج يونج ريكستون سبورت وريكستون سبورت خانفي في المملكة خلال الفترة المقبلة من عام 2021؛ بهدف توسيع تواجد مركز سانج يونج في المملكة.

وجرى حفل التوقيع خلال الشهر الحالي في الجبيل الصناعية، وبمجرد موافقة وتوقيع “سانج يونج” على الاتفاق مع شركة سنام أصبح لدى الشركة السعودية الحق في انتاج سيارات الركاب خاصتها، ومن المنتظر الوصول بانتاج السيارتين إلى 30 ألف سيارة.

وقال “بيه بيونج تيه” المدير التنفيذي، أن هذه الخطوة لها معنى كبير بالنسبة للشركة، نظراً لزيادة حصة سانغ يونغ في أسواق الشرق الأوسط للسيارات وتوفير محرك نمو جديد، مؤكداً أن الشركة ستواصل جهودها لتوسيع مبيعاتها العالمية من خلال تنويع الأسواق المصدرة وغيرها.

وأخيراً، ستقوم شركة سنام بالتصنيع على مساحة تبلغ 100 ألف متر قامت بتوفيرها في الجبيل، بالاضافة إلى توفير وانتاج قطع الغيار وتصنيع المكونات من خلال مجمعات صناعية في الجبيل.