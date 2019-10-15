“تقرير” حوادث سيارات البيك أب تؤدي إلى الوفاة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير حديثة أن أحد الأسباب التي تدفع العملاء لشراء سيارات SUV هو الشعور بالأمان فيها، في حين أن سيارات الركاب العادية تجلب شعوراً أقل بالأمان، ووفقاً لدراسة جديدة قام بها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، فإن سيارات الـ SUV، مثل رنج روفر وجيب شيروكي لم تعد تشكل خطراً كبيراً على ركابها وركاب السيارات الأخرى في الحوادث.

حيث قال مسؤول بالمعهد أن التحسينات في سيارات الـ SUV فيما يتعلق بالهيكل الماص للتصادم، جعلتها أكثر أماناً وسلامة لركابها وركاب السيارات الأخرى، في حين أن السيارات الصغيرة التي كانت عادة ما تقدم معدلات تصادم أسوأ قد تحسنت بشكل كبير أيضاً، ولكن لا يزال هناك خطر كبير على كل من السيارات الصغيرة والـ SUV عند التصادم مع شاحنات البيك آب الصغيرة.

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الجدير بالذكر أن معدل الوفيات بين ركاب السيارات في حوادث الاصطدام بشاحنات البيك آب قد ارتفع مقارنة بحوادث الاصطدام بالسيارات الأخرى، بشكل كبير من نهاية القرن الماضي وحتى عام 2008، في حين تحسنت النسبة بعد 2008 إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة، فوفقاً لـ IIHS فإن الاصطدام بشاحنة قد يزيد من احتمالية الوفاة لركاب السيارة الأخرى بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالاصطدام بسيارة أخرى.

ووجدت الدراسة أيضاً أن وزن الشاحنات وسيارات الـ SUV لا يحمي شاغليها كما كان يفعل من قبل، بوضع زيادة أنظمة السلامة وتطورها قيد الاعتبار، حيث يشكل وزن الشاحنة خطراً على ركاب السيارات الأخرى، لذا فإن تقليل وزن الشاحنات سيزيد من كفاءة استهلاك الوقود وكذلك سيحسن السلامة للسائقين الآخرين على الطرق عند حدوث تصادم دون التضحية بحماية الركاب.