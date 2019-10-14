وكيل رانج روفر في مصر يطرح VOGUE موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة MTI أوتوموتيف، الوكيل المعتمد لعلامات جاجوار لاند روفر وبنتلى ومازاراتى وفيرارى في مصر، عن توافر سيارة رانج روفر VOGUE الفارهة موديل 2020 الجديدة.

وتتوفر سيارة رانج روفر الجديدة التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك سداسي السلندرات سعة 3.0 لترات بقوة 360 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وبفضل محركها القوي الذي يعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات تستطيع VOGUE الوصول إلى سرعة قصوى تصل 250 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع

من الثبات وصولًا إلى 100 كم في 6.9 ثانية، فيم يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 9.4 لترًا لكل 100 كم ويتسع خزان الوقود إلى 104 لترات.

تمتلك VOGUE الجديدة هيكلًا محدثًا على عدة محاور، إذ أصبحت تلك النسخة تمتلك خطوط جانبية رباعية مختلفة عن اللون الأساسي، بالإضافة إلى أضواء ماتركس LED أمامية، وصادم خلفي بتصميم جديد مزود أيضًا بإضاءات LED.

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وتحظى مقصورة السيارة التي تتسع لخمسة مقاعد بالعديد من

وسائل المساعدة للسائق أبرزها عجلة القيادة الإلكترونية متعددة الاستخدامات ومثبت للسرعة وزر إيقاف وتشغيل المحرك وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة وكاميرا خلفية وحساس للركن.

كما يوفر الصانع البريطاني لركاب أيقونته الملقبة بـ"ملكة سيارات الـSUV"الكثير من أنظمة الأمان والتي يأتي في مقدمتها نظام متكامل للوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا وESP للتوازن الإلكتروني.

أما الرفاهية يذكر منها الفرش الجلدي للمقاعد وعجلة القيادة ومساند رأس أمامية وخلفية والتحكم بالزجاج بلمسة واحدة وحامل أكواب أمامي وخلفي؛ فضلًا عن نظام صوتي مكون من مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث وكمبيوتر رحلات.

وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ ثلاثة ملايين و390 ألف جنيه.