شركة إماراتية تعلن عن هايبركار جديدة لمعرض دبي

الخليج ٣٦٥ نت – على مدار الأعوام حاولت شركات ناشئة كثيرة الدخول لفئة الهايبركار ولكن القليلون نجحوا.. وتأمل شركة Ajlani Motors أن تثبت نفسها في هذا السوق التنافسي مع الإعلان عن سيارة خارقة جديدة من الإمارات.
السيارة الخارقة سيتم تدشينها في معرض دبي للسيارات في نوفمبر باسم “التنين”، وقد عكف الفريق على تصميمها لخمسة أعوام مع كون معظم مواصفاتها سراً للوقت الحالي.
وقد كشفت الشركة عن فيديو تشويقي للسيارة، بتصميم مستقبلي جداً ورفارف كبيرة وفتحات هواء واسعة في الأمام، وقد اختارت الشركة طلاء أخضر للسيارة القادمة لمعرض دبي مع لمسات سوداء بارزة، ومن المحتمل أن ما نراه هو سيارة بمحرك وسطي بترولي مع ظهور أنبوب عادم مركزي.
الشركة للوقت الحالي تبحث عن مستثمر لإنتاج السيارة بشكل رسمي لذا لا تتوقعوا طرحها في الأسواق قريباً.
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