نصائح غالية من "فورد" للحفاظ على بطارية السيارة

تعد البطارية بمثابة قلب السيارة وجوهرها الأساسي، فالسيارة بدون البطارية لا يكون لديها قدرة علي التحرك أو القيام بأي شيء، لذلك، من المهم الانتباه جيدا لحالة البطارية ومشاكلها، لتجنب الأعطال المفاجئة.

وقد قدم خبراء شركة "فورد" العالمية للسيارات، عبر بيان لـ"فورد"، مجموعة من النصائح للحفاظ على بطارية السيارة وإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ على كفاءتها إلى أطول وقت ممكن، وذلك من خلال عدة عناصر رئيسية يجب على مستخدمي السيارات الانتباه لها، أولها عنصر «السلامة» حيث أن التعامل مع بطاريات السيارات له مخاطر كبيرة بسبب احتمالية التعرض لصدمة كهربائية قوية خاصة مع البطاريات التي تتكون من أكسيد الرصاص، إذ تحتوي على ألواح مصنوعة من الرصاص، يغمرها حمض الكبريتيك لتخزين الكهرباء وتحريرها عند الحاجة.

وأكد خبراء شركة فورد أن لبطارية السيارة القدرة على التسبب بصدمة كهربائية حتى لو كانت في حالة ضعيفة للغاية تمنعها حتى من تشغيل محرك السيارة، لذلك يتوجب توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام أدوات الصيانة بغرض تضييق أو توسيع موصلات البطارية، كون هذه الأدوات المعدنية معرضة بسهولة للانزلاق من أيديكم لتوصل بينقطبي البطارية السالب والموجب، وهو أمر في غاية

الخطورة قد يتسبب بالتعرض للحروق أو لصدمة كهربائية.

وشدد خبراء شركة فورد أيضا على عنصر «الصيانة» كونه سببا رئيسيا فى الحافظ على كفائة البطارية، ونصحت الشركة مستخدمى السيارات بالتأكيد على نظافة الكابلات الموصلة وضيقها وإحكامها على أطراف البطارية، لأن تآكل وصدأ حلقات البطارية وموصلاتها سيحد من قدرة محرك بدء التشغيل على سحب التيار من البطارية، وسيضعف كفاءة نظام شحنها ويمنع امتلائها بشكل كامل، كما نصحت الشركة بإزالة الصدأ عن حلقات البطارية وموصلاتها باستخدام فرشاة خشنة، أو ورق الصنفرة، أو حتى فرشاة معدنية.

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ونوهت الشركة على مستخدمى السيارات أنه في حال وجود أغطية مخصصة للتحقق منمستوى المياه في البطارية، بالحرص على إبقائه في المستوى المطلوب، وعادة ما يكونذلك أقل بإنش واحد من أعلى حجرة البطارية، وناشدت الشركة أصحاب البطاريات قائلة: "يمكنكم استخدام المياه المقطرة، لكن مياه الصنبور تفي بالغرض أيضاً، ولا تنسواارتداء حماية للعينين كنظارات السلامة أو النظارات الواقية عند القيام بذلك، وعادةما توضع البطارية تحت غطاء

محرك السيارة في مكان مخصص لها، حيث يتواجد حزام متين لتثبيتها، وما عليكم سوى شدّه بإحكام تجنبا لانزلاقها".

وقال الخبراء إنه من المشكلات الشائعة للبطاريات أيضا أن يفاجئ مستخدم السيارة بأن بطاريته فارغة، رغم أن البطارية سليمة ولكنها في ذات الوقت ضعيفة لبدء تشغيل المحرك، وهناتوضح الشركة أن ثمّة طريقة بديلة وسهلة لإعادة شحن البطارية، وتكمن في تشغيل السيارة وقيادتها للبدء بشحن البطارية، وذلك عن طريق الاستعانة ببطارية خارجية لتشغيل المحرك، ولكن مع الانتباه انه قبل إخراج الكابلات، يجب تفقد الدليل الإرشادي والذي يقدّم لكم تعليمات مفصلة لإتمام العملية بكفاءة، فبعض صانعي السيارات يوصون بحماية الأجهزة الإلكترونية في السيارة من اندفاع مفاجئ للشحنةالكهربائية.

ووفقاً لـ"فورد"، فإن بعض البطاريات تمتلك مؤشر «حالة الشحن»: "فالبطارية المشحونة بالكامل تظهرمؤشراً ملوناً، عادة ما يكون بلون أخضر أو أحمر، أما اللون الأسود أو حتى غياب أيلون فيعني أن البطارية فارغة بالكامل وعليكم ألا تحاولوا إعادة شحنها أو حتىالاستعانة ببطارية خارجية لتشغيلها".

وأضافت الشركة:"وإذا كنتم تجهلون سبب نفاد بطارية سيارتكم، فعليكم بفحصها، ويمكن لأي منمراكز الخدمة فحص حالة البطارية ونظام الشحن في غضون دقائق، والعديد من هذه المراكز تقدم تلك الخدمة مجاناً للعملاء الملتزمين بزيارتها، فما عليكم سوى التوجه إلى أقرب مركز خدمة كويك لين للقيام بالمطلوب دون أدنى حاجة لحجز موعد مسبق، إذ تحتفظ مراكز خدمة كويك لين بالبطاريات لجميع أنواع السيارات سواء كانت سيارات فورد أو أية أنواع أخرى".