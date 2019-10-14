تغييرات ننتظرها في تويوتا لاندكروزر 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب تويوتا من تدشين الجيل القادم لـ لاندكروزر، ولأجل الاستمرار بالمنافسة القوية، نعرض أهم التغييرات التي نأمل حصولها عليها.

1- كفاءة أفضل في استهلاك الوقود

لاندكروزر معروفة باستهلاكها الكبير للوقود بفعل محركها الكبير، ونتمنى أن نراها تأتي بمحركات أكثر كفاءة.

2- جعل السيارة مسلية أكثر في القيادة

تتمتع لاندكروزر بتجربة قيادة سهلة ومريحة، ولكنها متوسطة في عامل المتعة برأي البعض.

3- داخلية أفخم وأحدث

تتمتع لاندكروزر بمقصورة راقية بالفعل، ولكن رغم أن سعرها يتعدى 200 الف ريال، نجدها تحتوي على الكثير من البلاستيك في تصميمها الداخلي مع كونسول وسطي غير منظم عكس السيارات الراقية الأخرى مع تقنيات محدودة جداً.

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4- التعليق الهوائي

تحتاج لاندكروزر إلى تعليق هوائي متكيف لتقديم تجربة قيادة مريحة أكثر بالطرق الممهدة، أثناء الحفاظ على القدرات العالية بالطرق الوعرة.

5- وصول أسهل للمقاعد الخلفية

رغم ما توفره لاندكروزر من رحابة لكافة المقاعد داخل مقصورتها، إلا أن الدخول والخروج من المقاعد الخلفية قد يكون صعباً.

يذكر بأنه متوقع تدشين تويوتا لاندكروزر 2021 الجديدة كلياً خلال صيف 2020.