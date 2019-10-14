“بالصور” 5 معلومات يجب معرفتها عن جي ايه سي موتور

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة جي ايه سي “GAC” واحدة من أحدث الشركات الصينية التي توفرت مؤخراً سياراتها في السوق السعودي، واليوم سوف نتعرف على أهم 8 معلومات عنها.

العلامة الصينية الأعلى بالجودة

ما بين عامي 2013 إلى 2018، حصلت جي ايه سي على المركز الأول في دراسة وكالة J.D POWERS الأمريكية لأبحاث معدلات الجودة الأولية في الصين بين كافة العلامات الصينية الأخرى، وهو ما يشير لمدى تميز أداء سيارات العلامة، إضافة لحصولها على أعلى معدل رضا عملاء لمدة عامين على التوالي، مما يعبر عن معايير جودة الإنتاج وخدمات المبيعات العالية لدى جي اي سي.

تأسست منذ 60 عاماً

تأسست مجموعة قوانغتشو للسيارات عام 1955 قبل أن تتحول لشركة قابضة مساهمة عام 2005، لتقوم في 2009 بالاستحواذ على 29% من شانج فينج صانعة الـSUV، كي تصبح أكبر حامل أسهم بها بحلول عام 2011 بعد أن تم إدراج مجموعة جي ايه سي في بورصة هونج كونج عام 2010.

بنهاية عام 2010، قامت جي ايه سي بشراء 51% من أسهم شركة جونو لصناعة سيارات SUV المتوسطة والصغيرة والبيك اب ليتم لاحقاً إطلاق علامة ترامبشي التي استندت أولى سياراتها على ألفا روميو 166، ما ساعد المجموعة على بلوغ المرتبة السادسة بين شركات السيارات الصينية بعد تمكنها من بيع 724,200 سيارة خلال العام ذاته.

تحظى باهتمام دولي

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عندما شاركت جي ايه سي في معرض أمريكا الشمالية للسيارات 2015، جذب التدشين العالمي لموديل GS4 انتباه وسائل الإعلام الدولية، حيث قامت وكالة Yahoo Finance بإعطاء الطراز جائزة “الابتكار من أجل المستقبل” نظراً لوضعها معايير جديدة للسيارات الصينية، وفي معرض أمريكا الشمالية 2017، تم تدشين نموذج EnSpirit الاختباري الهجين ذو القابس بجانب SUV GS7 التي وصفتها فوربس بكونها “تدشين عالمي مثير للإعجاب” في حين قالت نيويورك تايمز أنها “SUV جيل جديد جذابة”.

قدرات تصنيع تجذب الشركات العالمية

بعد مرور عدة أعوام من الإبداع التقني المستقل، قامت جي ايه سي ببناء معايير تصنيع ذكية من الطراز العالمي لتقدم كفاءة وجودة عالية بجانب الحفاظ على البيئة عبر تقليل استهلاك الطاقة لأقصى درجة في منشأة تصنيعها بالصين.

بفضل ذلك، نجد أن جي ايه سي تتعاون مع شركات عالمية مثل هوندا وميتسوبيشي وتويوتا لأجل تصنيع سياراتهم للسوق الصيني وبعض الدول المجاورة، نظراً لتحقيق جي ايه سي لنفس معايير الجودة والتصنيع المقدمة من هذه العلامات اليابانية عالية الاعتمادية.

التوسع الدولي

أسست جي ايه سي شبكة مبيعات وخدمات عالمية في 15 دولة حتى الآن عبر مختلف القارات بينها السعودية عبر الوكيل الجميح للسيارات، كما تمتلك مراكز أبحاث وتطوير في وادي السيليكون وولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث كانت أول علامة صينية تظهر بمعرض الرابطة الوطنية لتجار السيارات الأمريكية، بجانب هدفها بالوصول إلى قدرة إنتاج مليون سيارة سنوياً في العام القادم.