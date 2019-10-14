كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الإعلان الرسمي.. تويوتا تنشر الصورة الرسمية الأولى لأقوى سيارة في طرازات "RAV4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة تويوتا عن أول صورة لسيارة 2021 RAV4 Plug-in Hybrid، قبل قبل الإعلان عنها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 20 نوفمبر القادم، مؤكدة على أنها ستكون "أقوى سيارة RAV4 حتى الآن"

واضافت الشركة إن سيارة 2021 RAV4 Plug-in Hybrid، لديها تسارع مفعم بالحيوية ، وتعامل ذكي مع أسلوب لا تشوبه شائبة.

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لا يتوافر الكثر من المعلومات حول هذا الإصدار، ولكن من المتوقع أن يستخدم نفس المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر الموجود في RAV4 Hybrid يقوة 178 حصان (131 كيلو واط) وعزم الدوران 221 نيوتن متر.

بالإضافة إلى دعم المحرك بواسطة محرك كهربائي وحزمة بطارية ليثيوم أيون، ومن المتوقع أن تكون الأخيرة كبيرة بما يكفي لإعطاء النموذج نطاقًا كهربائيًا فقط يبلغ حوالي 48 كم. لا توجد أية معلومات عن مدى قوة المحرك الكهربائي ، ولكن يجب أن يكون لدى RAV4 PHEV ناتج مشترك يزيد عن 206 حصان (151 كيلو واط).

أما من ناحية التصميم، لا يوجد الكثير من التغيرات، حيث يظهر هذا الطراز شبيهاً جداً بطراز RAV4 القياسي، ومع ذلك ، سيتم تمييزه على ما يبدو عن طريق المصد الأمامي المعدل ، والشارات ذات المكونات الإضافية ومصابيح الضباب العمودية.