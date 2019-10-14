“بالفيديو” طالب يبتكر نظاماً لإنقاذ الطلاب المنسيين داخل الحافلات من الاختناق

الخليج ٣٦٥ نت – ابتكر طالب يُدعى “خالد آل الشيخ” ويبلغ من العمر 16 عاماً، جهاز ينقذ الطلاب من حالات الاختناق داخل حافلات المدارس، عند نسيان الطلاب فيها. ويتألف الجهاز من 3 منظومات، وهم: حساسات ضغط تحت كل مقعد في الحافلة موصلة بلوحة مفاتيح موجودة عند السائق، تكشف الكراسي الشاغرة.

حساسات أخرى على جانبي الحافلة والممر لإظهار إذا كان هناك طفل نائم في الأرضية أو هناك حقائب منسية.

حساسات تُصدر صوت إنذار إذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون وهو ما يسبب الاختناق، بالإضافة إلى وجود مضخات للماء موزعة في سقف الحافلة؛ لتخفيف نسبة السموم في هواء الحافلة، ومروحة لتجديد الهواء.

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