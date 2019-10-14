تعرف على مبيعات الشاحنات خلال أول 8 أشهر من 2019

كتب: باسل الحلواني
حققت مبيعات الشاحنات المستوردة طفرة فى أداءها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2019، بنسبة 9.4%،بعد أن تمكنت من بيع 2681 ناقلة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى قدرت بـ 2451 وحدة.
وحصلت الشاحنات على حصة سوقية تقدر بـ 12.7% من إجمالى مبيعات سوق الشاحنات خلال تلك الفترة، مقابل حصتها خلال الفترة من العام الماضى والتى سجلت 11.9%، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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