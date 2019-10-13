تفاصيل خطة "فولفو" و"جيلي" لإنتاج محركات مبتكرة

كتب: باسل الحلواني تصميم وتصنيع محركات سويدي فولكس واجن ، وتشكيلها ، وتصنيعها بالكامل معايير الهيئات الرقابية الصينية والأوروبية التي تكون نسبة عوادم متدنية. وتنتج "فولفو" حاليا 600 ألف محرك احتراق داخلي ، ويرتفع العدد إلى 2 مليون وحدة عندما يضاف إليه. ويعد التحالف السويدي الجديد في الشرق الأوسط Advertisements على مستوى العالم. على مستوى العالم. وتسعى "فولفو" ، خلال فترة قصيرة توقف إنتاج محركات البنزين والسولار ، والتركيز على إنتاج السيارات الهجين والكهربائية جيلى يساعدها على تحقيق وفورات كبيرة فى التكاليف وتسريع الإنتاج. :

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