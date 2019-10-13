كم تربح شركات صناعة السيارات في الثانية الواحدة

الخليج ٣٦٥ نت – قد نتساءل أحياناً عن ما هو مقدار الأرباح الذي تحققه شركات السيارات المختلفة بشكل سنوي، ولكن ماذا لو حاولنا معرفة قدر أرباح هذه الشركات في الثانية الواحدة؟
هذا هو ما قدمه لنا موقع Motor Trade Insurance البريطاني مؤخراً من خلال استخدام مقدار الربح السنوي لمختلف الشركات وقسمها على عدد الثواني في السنة الواحدة لتكون النتيجة كما يلي:
رينو: 525 ريال
هيونداي: 498.75 ريال
بنتلي: 11.25 ريال
سكودا: 217.5 ريال
مرسيدس: .1,271.25 ريال
سوبارو: 435 ريال
فولكس واجن: 453.75 ريال
جاكوار لاندروفر: 228.75 ريال
فورد: 862.5 ريال
بورش: 573.75 ريال
فيراري: 105 ريال
سيات: 15 ريال
تويوتا: 2,141.25 ريال
استون مارتن: 26.25 ريال
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