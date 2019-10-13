تجهيزات تجدها في جميع سيارات جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – تعد جي ايه سي موتور إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات وقد صنفت بأنها الشركة الأكثر نمواً في الصين حاصدةً العديد من الجوائز في السنوات الأخيرة وأبرزها جائزة JD Power كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لستة سنوات متتالية ما بين عامي 2013 و2018، فدعونا نتعرف اليوم على أهم التجهيزات التي نجدها بكافة سياراتها التي تأتي بالمملكة عبر وكيلها الجميح للسيارات. الأمان – وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدوجة – إنذار للحماية ضد السرقة – منع تشغيل المحرك بدون مفتاح – مراقبة ضغط هواء الإطارات – مفتاح ذكي لتشغيل السيارة – زر تشغيل للمحرك – نظام تعزيز الثبات الإلكتروني ESP – نظام ايزو فيكس لتثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية – أنظمة استشعار للركن – كاميرا رؤية خلفية Advertisements – عجلة احتياطية أسفل حقيبة الأمتعة الخلفية التقنيات – شاشة عرض لمسية لنظام الترفيه المعلوماتي – أنظمة صوتية قوية – منافذ USB وAUX – دعم الاتصال بالبلوتوث – عجلة قيادة متعددة المهام المقصورة – مقعد سائق قابل لتعديل الوضعية بعدة اتجاهات – عجلة قيادة مكسوة بالجلد – مقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة سعة حقيبة الأمتعة

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