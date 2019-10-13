فولكس فاجن تطلق "أطلس كروس سبورت" الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، رسمياً سيارتها الجديدة كلياً أطلس كروس سبورت 2020.
وتستمد سيارة فولكس فاجن قوتها من خيارين من المحركات، الأول بنزين TSI بشاحن توربو ذو أربعة أسطوانات، يولد قوة 235 حصان،والآخر V6 بقوة 276 حصان، وكلاهما يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر بنظام دفع كلي 4Motion، ويمكن لإصدار V6 سحب ما يصل إلى 2,268 كجم.
وتتمتع السيارة بمظهر أنيق بفضل العمود الخلفي، وتتميز الواجهة الخلفية أيضاً بمصابيح جديدة ومصد منحوت لمنح الكروس أوفر المزيد من التميز، كما توجد لمسات كرومية على العديد من مناطق جسم السيارة، وفي الوقت نفسه، تأتي إصدارات R-Line بمصدات منحوتة بشكل أكبر، وتتميز بجنوط كروم وجنوط ألومونيوم قياس 21 بوصة.
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