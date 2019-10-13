الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 163 سيارة لينكون كونتينينتال موديلات 2017 و2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa. وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في قفل الباب الإلكتروني قد يؤدي إلى احتمالية فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك السيارة؛ مما يزيد من خطر الإصابة. ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 163 سيارة لينكون كونتينينتال بالمملكة.. لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.