تعاون بين "بورش" و"بوينج" لتصنيع مركبات طائرة

كتب: باسل الحلواني تعتزم عملاق صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج"، التعاون مع شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة "بورش"، لتطوير مركبات طائرة يمكنها التحليق أعلى المدن والمناطق الحضرية مع الإقلاع والهبوط عمودياً لحل مشكلة الزحام المروري. الإقلاع والهبوط عمودياً لحل مشكلة الزحام المروري. ومن المنتظر أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك من "بوينج" و"بورش"، لاستكشاف Advertisements الأسواق الواعدة للمركبات الطائرة بعد إبرام اتفاق مبدئي بينهما، فضلاً عن معالجة الجوانب المختلفة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية. الأسواق الواعدة للمركبات الطائرة بعد إبرام اتفاق مبدئي بينهما، فضلاً عن معالجة الجوانب المختلفة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية. وتسعى "بورش" العالمية، لتعزيز أنشطتها في صناعة المركبات الرياضية مع الاستعانة بتكنولوجيا "بوينج" في التحليق والطيران.

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