فولكس فاجن أطلس كروس سبورت 2020 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فولكس فاجن النقاب عن أطلس كروس سبورت 2020 الجديدة كلياً كإصدار أقصر وأكثر أناقة من الـ SUV متوسطة الحجم القياسية، فمن حيث الحجم، صارت كروس سبورت أقصر بـ 7.1 سم من أطلس الحالية، وأقل ارتفاعاً بمقدار 5.8 سم، ومع ذلك، فإن منصتيهما متطابقتان، مما يسمح بوجود مساحة كبيرة داخل السيارة، حيث تتوفر مساحة للركاب قدرها 3,165 لتر مع مساحة تخزين قدرها 1,114 لتر، وإذا قمت بطي الصف الثاني من المقاعد ستحصل على مساحة تخزين قدرها 2,203 لتر.

ومن الناحية الجمالية، تتمتع كروس سبورت بمظهر أنيق بفضل العمود الخلفي، وتتميز الواجهة الخلفية أيضاً بمصابيح جديدة ومصد منحوت لمنح الكروس أوفر المزيد من التميز، كما توجد لمسات كرومية على العديد من مناطق جسم السيارة، وفي الوقت نفسه، تأتي إصدارات R-Line بمصدات منحوتة بشكل أكبر، وتتميز بجنوط كروم وجنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة.

وبالانتقال إلى داخلية الكروس أوفر، سنلاحظ وجود عجلة قيادة جديدة ونقوش على الأبواب والمقاعد، وهناك أيضاً مزايا تقنية جديدة مثل الشاحن اللاسلكي، ويمكن اختيار المقاعد الخلفية المدفأة وعجلة القيادة والمقاعد الأمامية المهواة والتظليل الشمسي الخلفي، ونظام الصوت فيندر بريميوم المكون من 12 مكبر، وتدعم السيارة ميزة اتصال فولكس فاجن Car-Net من خلال تطبيق الهاتف المحمول، والتي يتم تقديمها بدون أي رسوم إضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء، ويمكن للمالكين من خلالها تشغيل المحرك عن بعد وإيقافه، وقفل الأبواب وفتحها عن بعد، وتشغيل المصابيح، والعثور على آخر موقع ركنت فيه، والتحقق من حالة السيارة -مستوى الوقود وعدد الكيلومترات- علاوة على ذلك، يمكن تشغيلها في أربعة أجهزة في وقت واحد باستخدام شبكة 4G LTE بالسيارة.

وبالانتقال إلى أنظمة مساعدة السائق، تتوفر في كروس سبورت نظامين جديدين، وهما مساعد الازدحام المروري (TJA) وعرض إشارة الطريق الديناميكي، والنظام الأول يستخدم الكاميرا الامامية وأجهزة الاستشعار الأمامية للحفاظ على المسافة بينك وبين السيارة في الامام، وتعمل جنباً إلى جنب مع نظام التحكم التكيفي للسرعة ونظام الحفاظ على المسار، أما بالنسبة للأخير، فيمكنه عرض حدود السرعة ومناطق المدارس وما إلى ذلك.

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أما بالنسبة للقوة، فتستمدها السيارة من خيارين من المحركات، إما محرك بنزين TSI بشاحن توربو بأربعة أسطوانات يولد قوة 235 حصان والآخر V6 بقوة 276 حصان، وكلاهما يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر بنظام دفع كلي 4Motion، ويمكن لإصدار V6 سحب ما يصل إلى 2,268 كجم.

وفي الختام، سيتم توفير أطلس كروس سبورت بثمانية إصدارات وهي: S, SE, SE w/Tech, SE w/Tech R-Line, SEL, SEL R-Line, SEL Premium, SEL Premium R-Line، وسيتم الإعلان عن أسعارهم لعام 2020 بالقرب من تاريخ إطلاقها في الربيع المقبل.