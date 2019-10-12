وكيل فورد بأمريكا يطلق حملة باسم “الله، البنادق وأمريكا”!

الخليج ٣٦٥ نت – يستخدم الوكلاء كل الأفكار المبتكرة لجذب المشترين وزيادة المبيعات، لكن وكيل لفورد في ساوث كارولاينا أثار الدهشة بطريقته للتسويق، حيث أطلق حملة تحمل اسم “الله، البنادق، وأمريكا”، والتي ستوفر للمشترين كتاباً مقدساً وعلماً أمريكياً وبندقية سميث أند ويسون.

وبالنظر إلى أن هذه الحملة جاءت في أعقاب حادثة إطلاق النار الجماعي، فهي لم تعجب الكثيرين، ومع ذلك، قال المدير العام لشركة كارولينا فورد، ديريك هيوز، إنها حققت نجاحاً كبيراً مع العملاء، كما قال للصحافة أن مبيعات الشركة زادت بسبب الحملة الترويجية.

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يذكر أن هذه الصفقة يتم تطبيقها على كل من السيارات الجديدة والمستعملة، وقد بدأ العرض في وقت سابق من هذا الشهر وسيستمر حتى نوفمبر، وغني عن القول، أن الحملة جذبت الكثير من الاهتمام، وخاصة على صفحة فيسبوك الخاصة بالوكيل، فالبعض أثنى عليها وآخرون سخروا منها.

وبينما وجه البعض اتهامات الانحياز السياسي للوكالة، فقد قال هيوز أن الشركة لا تتخذ أي مواقف سياسية، بل أنهم يريدون ملئ المواطنين بحب البلاد والجيش، وبطبيعة الحال، فإن الوكيل لا يوزع الأسلحة على كل من يشتري السيارة منه، فبدلاً من ذلك، يحصل العملاء على قسيمة شراء لمتجر سلع رياضية قريب، أما إذا كان العميل يريد البندقية، فيجب التحري عنهم أولاً وحينها يمكنه الحصول عليها إذا كان مناسباً.

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