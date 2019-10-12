هوندا بريز 2020 تكشف نفسها رسمياً بواجهة اكورد

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنتم تحبون هوندا CR-V لكن ترون تصميمها مملاً بعض الشيء، فقد جاءت بريز 2020 لإصلاح هذا العيب، ولكن لسوء الحظ، فهي متوفرة في الصين فقط، وفي حين أن الكشف عنها كان في أغسطس الماضي، إلا أن الصور الحية للكروس أوفر المدمجة بدأت في الظهور مؤخراً على الإنترنت، وتكشف الصور أيضاً عن التصميم الداخلي بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.

ستقوم هوندا بتصنيع بريز بالشراكة مع غوانزو موتورز وتسويقها كإصدار أكثر ديناميكية من CR-V، وهي في الواقع أطول بقليل من شقيقها الأكثر شهرة، لكنها تتشارك معها نفس الارتفاع وكذلك نفس تصميم المصد، فإجمالاً تأتي بريز بأبعاد 4,634 مم × 1,855 مم × 1،679 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,661 مم، وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED على شكل حرف L بتصميم أكثر وضوحاً من تلك الموجودة في CR-V.

وفي الداخل، تأتي بريز بمساحة لخمس ركاب ونفس تصميم لوحة قيادة CR-V، كما تتوفر بتقنية هوندا Sensing وهوندا Connect 2.0، وحصلت على مزايا إضافية مثل الشحن اللاسلكي وفتح الباب الخلفي بدون استخدام اليدين للمرة الأولى في الصين.

أما بالنسبة للقوة، فسيمكن للعملاء الاختيار من بين محرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر بقوة 193 حصان متصل بناقل حركة متغير باستمرار، أو محرك هجين i-MMD سعة 2.0 لتر بقوة 215 حصان، مع توفر كل من نظام الدفع الثنائي والكلي، ووفقاً لأوتوكار، فإن الإصدار الأسود سيتوفر أيضاً، وسيتميز بجنوط من السبائك ومرايا جانبية ولمسات أخرى سوداء.

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أما بالنسبة للتسعير، فإن تكلفة شراء هوندا بريز 2020 ستصل إلى 180,000 يوان صيني أي ما يعادل 95,100 ريال تقريباً.