عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على تويوتا فورتشنر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، واحصل على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروعنا المنتشرة في أرجاء المملكة. السيارة المشمولة في العرض: فورتشنر 2020 جي اكس 2 دفع ثنائي: القسط الشهري: 2329 ريال فورتشنر 2020 جي اكس 1 دفع رباعي ديزل: القسط الشهري: 2592 ريال Advertisements فورتشنر 2020 جي اكس 2 دفع رباعي بنزين: القسط الشهري: 2516 ريال فورتشنر 2020 جي اكس 2 دفع رباعي ديزل: القسط الشهري: 2712 ريال مزايا العرض: بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة على مدة سنة.

تأمين طرف ثالث وعلى جسم السيارة.

سدد بيسر وسهولة من خلال سدادد فعات شهرية تصل الى 60 شهر.

معتمد من الهيئة الشرعیة. الشروط والأحكام: هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

تطبق الشروط والاحكام

هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 اكتوبر 2019. صورة العرض:

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