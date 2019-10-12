كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة فولكس فاجن موديل 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة فولكس فاجن الألمانية لطرح سيارة من أيقونتها جولف موديل 2021، وحازت المقصورة الداخلية للسيارة على واجهة قيادة شبه مستقبلية، إذ تعمل بشاشة لمسية كبيرة تمتد حتى منتصف لوحة القيادة.

وحصلت السيارة الجديدة، على هيكل أكثر انسيابية معزز بمصابيح LED بتصميم مختلف كليًا عن الأجيال السابقة من جولف، وفق ما نشره موقع "MOTOR1" المتخصص في موضوعات السيارات.

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وقامت فولكس فاجن ببناء أيقونتها الجديدة على منصة MQB المعدلة، وبذلك تصبح السيارة أكثر رحابة بمقصورتها التي تتسع لخمسة ركاب وسعة تخزين خلفية "شنطة" تصل إلى 400 لتر.

ومن المنتظر أن تعتمد السيارة الجديدة على منظومة دفع مكونة من محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وعن موعد طرحها، سيتم طرحها عام 2020 في الأسواق الأوروبية