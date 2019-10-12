الاختلافات بين سيارات SUV وكروس أوفر وأيهما أفضل

الخليج ٣٦٥ نت – هنالك سيارات اس يو في وكروس أوفر، صحيح أنه كثيراً ما يتم اعتبارهما واحداً، إلا أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما في عدد من المحاور الأساسية، وإليكم الشرح التفصيلي لذلك فيما يلي.

أولاً: الشاسيه

يعتمد شاسية سيارات الدفع الرباعي أو الـ SUVs على شاسية السيارات متعددة الاستخدامات أو ما يعرف بِالشاحنات صغيرة الحجم، لذا يمكن استخدام نظام آلات الجر ذات القوة والمتانة في سيارات الدفع الرباعي، وهو الأمر الذي يمكنها من السير على الطرق الوعرة والغير ممهدة، بعكس سيارات الكروس أوفر فإنها تعتمد على شاسية مخصص لها ليس بقوة شاسية الدفع الرباعي.

ثانياً: هيكلية التصميم

تتمتع سيارات الكروس أوفر بهيكلية موحدة، أي أن جسم السيارة مبني على الهيكل الخاص بها، ومن ثم يتم إضافة باقي أجزاء السيارة لها من محرك وآلات الجر وغيرها.

Advertisements

أما سيارات الدفع الرباعي فإنها تعتمد على جزئين أساسيين ومنفصلين هما الهيكل الأساسي ويضم جسم السيارة والمقصورة والشاسية الخاص بالشاحنات الصغيرة، لذا فإن سيارات الكروس أوفر أخف وزناً، وأفضل من حيث التسارع والتنقل، وأقل في استهلاك الوقود، أما سيارات الدفع الرباعي فهي أثقل وأقوى وتستهلك وقود أكثر.

ثالثاً: الاستخدام

تتميز الكروس أوفر بتصميمات أفضل وتأتي مقصورتها بتقنيات ومميزات عالية وجودة أعلى من أجل راحة السائق والركاب، بعكس تصميم سيارات الدفع الرباعي المجهز للخدمة الشاقة لِتَحَمل الطرق الوعرة والغير ممهدة.

رابعاً: الأمان

يعتقد كثير من الأشخاص أن سيارات الدفع الرباعي أكثر أماناً بسبب طبيعة هيكلها الثقيل والمتين، كما أنها من الصعب أن تنقلب في حالات الاصطدامات منخفضة السرعة، والبعض الآخر يؤكد أن الكروس أوفر أكثر أماناً في الحوادث بسبب أن الجسم والشاسية به مناطق كثيرة مجعدة لذلك فإنه يمتص معظم قوة الاصطدام، محافظاً بذلك على سلامة السائق والركاب.