بالصور.. أحدث "بيك أب" معدلة من مرسيدس

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق تعديل السيارات Khan Design البريطانية، النسخة المعدلة من سيارة مرسيدس الألمانية البيك أب الشهيرة X، والتي شهدت إجراء مجموعة من التعديلات التصميمية، بشكل جعلها تبدو أكثر جرأة وشراسة.

وتتمتع النسخة المعدلة من مرسيدس X، بشخصية مهيبة يرسم ملامحها الطلاء الأسود والمئزر مع الإسبويلر الجديد على المقدمة ومداخل الهواء الشبكية والزجاج المعتم مع توسعة الرفارف والجنوط الكبيرة قياس 22 بوصة.

وظهرت المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة، بالتجهيزات الجلدية الفاخرة على المقاعد وكسوة

الأبواب ومسند الذراع الأوسط والجزء العلوي من لوحة القيادة ومساند الذراع على الأبواب، بالإضافة إلى خيوط الحياكة الحمراء المتباينة، وعصا ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكسوة بالجلد، مع شعارات الشركة البريطانية.

ويبلغ سعر البيك أب المعدلة نحو 55 ألف و500 يورو أى ما يعادل (مليون و 100 ألف جنيه) تقريبًا.

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