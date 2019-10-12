هكذا يضر ترك أوراق الشجر المتساقط بسيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – يعد الاهتمام بغسل وتنظيف السيارة بصورة دورية مفتاح الحفاظ على رونق وجاذبية السيارة وقيمتها العالية، ومع قدوم فصل الخريف تتعرض السيارات إلى تساقط أوراق الأشجار بكثرة عليها.



ولقد حذر خبير العناية بالسيارات الألماني كريستيان بيتزولت من ترك الاتساخات وأوراق الأشجار المتساقطة على السيارة حيث أنها تسبب خطورة شديدة على طلاء وجسم السيارة.

وأوضح الخبير الألماني مدى خطورة ترك أوراق الأشجار على السيارات، وقال أن أوراق الشجر قد تتسبب في انسداد قنوات تصريف المياه بالسيارة.

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كما أنه مع مرور الوقت تمتص الأوراق الرطوبة وتفرز حمضا يُلحق الضرر بالمادة العازلة للطلاء، ثم الطلاء ذاته، كما يمكن أن تتسبب أشعة الشمس في احتراقها وتصلبها وزيادة أضرارها، التي ستحتاج إلى علاج مكلف مثل التلميع والعزل.

ولكي يتم تجنب هذه الأضرار شدد الألمان على ضرورة إزالة أوراق الشجر المتراكمة على السيارة بواسطة اليد على نحو منتظم.