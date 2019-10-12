معلومات تهمك عن شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 الأجيال القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جنرال موتورز حالياً على إعادة تصميم أسطولها من سيارات الـSUV كاملة الحجم بشكل تام، وهو ما يشمل كل من شيفروليه تاهو وشيفروليه سوبربان 2021 في أجيالهما الجديدة كلياً، لذا نستعرض اليوم معاً أهم عدة معلومات عن كلاهما. شيفروليه تاهو 2021 ستقدم لنا نظام تعليق هوائي جديد مستقل يسمح بتجربة ركوب مريحة أكثر مع مساحة خلفية أكبر للركاب والأمتعة.

شيفروليه تاهو وشيفروليه سوبربان 2021 سوف تستندان على منصة T1 للبيك اب من نوع هيكل على الإطار، ما ينطبق أيضاً على الأجيال الجديدة القادمة من جمس يوكون وكاديلاك اسكاليد. معمارية Global B الجديدة كلياً من جنرال موتورز ستكون هي الأساسية بالنسبة لكل من شيفروليه تاهو وشيفروليه سوبربان 2021، وهو ما يضيف قدرة معالجة أقوى لكمبيوتر الطرازين، مع دعم التحديثات الهوائية البرمجية وتعامل أفضل لنظام القيادة الذاتية.

ستأتي شيفروليه تاهو 2021 مع محرك جنرال موتورز V6 سعة 3.6 لتر، بجانب محركات V8 بسعة 5.3 و6.2 لتر مع ناقل 10 سرعات ودفع رباعي أو خلفي.

شيفروليه سوبربان 2021 ستأتي مع مجموعة أكبر من خيارات المحركات تتضمن 4 سلندر تيربو 2.7 لتر، محرك V8 سعة 5.3 لتر أو 6.2 لتر بقوة تصل إلى 420 حصان، مع نظام تعطيل السلندرات لرفع كفاءة استهلاك المحرك عند السير على الطرق الممهدة.

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