الخليج ٣٦٥ نت – بعد قرار فولكس فاجن ببناء مصنع جديد في تركيا، أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسؤولي الحكومة بقيادة سيارات فولكس فاجن باسات ترحيباً بهذه الخطوة.
للوقت الحالي هذا القرار سيؤثر على 19 سيارة مؤجرة فقط في المقرات الرئيسية للحزب الحاكم، ولكن يتوقع البعض أن هذه الخطوة ستشجع الآلاف من مسؤولي الحزب في الدولة على أخذ خطوة مماثلة.
ويستخدم مسؤولي الحكومة حالياً سيارات اودي بعقود تأجير شهرين.. وبالعودة لمصنع فولكس فاجن الجديد فسيتم تخصيصه لبناء باسات وسكودا بداية من 2022 بسعة 300,000 سيارة سنوياً، وتقدر الشركة أن المصنع سيخلق 5000 وظيفة في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يأمر مسؤولي الحكومة التركية بقيادة فولكس فاجن باسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.