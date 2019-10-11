أول نظرة على تويوتا راف فور الهجينة بالقابس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن أول صورة تشويقية لراف فور الهجينة بالقابس موديل 2021 قبل تدشينها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 20 نوفمبر 2019.

تويوتا أكدت أنها ستكون “أقوى راف فور حتى الآن”، وإن لم تكشف عن مواصفات الأداء بعد.. ومن المتوقع استخدام السيارة لنفس محرك 2.5 لتر باربعة سلندر في راف فور هايبرد، بقوة 176 حصان وعزم دوران 221 نيوتن.متر، متصل بموتور كهربائي وحزمة بطاريات ليثيوم ايون قادرة على دعم السيارة بالطاقة الكهربائية فقط لحوالي 50 كيلومتر.

بالنسبة للتصميم الخارجي فيشبه تماما تصميم راف فور القياسية، مع تمييزها بمصد أمامي مختلف وشعار الهايبرد بالقابس ومصابيح ضباب رأسية، مع منفذ لشحن البطارية فوق العجلة الخلفية على جانب الراكب.

سنعلم المزيد الشهر القادم، ويُذكر أنه يوجد نقص في فئة الكروس اوفر الهجينة بالقابس في الأسواق حالياً بأسعار معقولة باستثناء ميتسوبيشي اوتلاندر الهجينة بالقابس.