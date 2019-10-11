افينتادور SVR ستكون آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني عن سيان الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 الشهر الماضي، معلنة عن بداية عصر جديد لشركة صناعة السيارات الإيطالية، فهي أول سيارة هجينة تحمل شعار لامبورجيني، وتعمل بنظام هجين V12 و48V الخاص بها، والذي ينتج قوة 819 حصان، في حين قالت لامبورجيني إن الجيل القادم من أفينتادور لن يتأثر بتصميم سيان المذهل، مع حصولها على نظام هجين مع بطارية ليثيوم أيون تقليدية.

ووفقاً لمشاركة أحد أعضاء منتدى McLaren Life Forums، فإن لامبورجيني تخطط لمنح أفينتادور الحالية طراز أخير محدود الإصدار قبل استبدالها، ويدعي أنه سيُطلق عليه أفينتادور SVR، وسيكون آخر إصدار على الإطلاق من سيارة لامبورجيني الرئيسية الفائقة يستخدم محرك V12 بدون مساعدة كهربائية.

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من جانبها لم تؤكد أو تنفي لامبورجيني الاسم، ويبدو أن أفينتادور SVR لن تصبح قانونية في الشوارع، حيث لن يمكن ترويضها إلا في حلبات السباق، وسيقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط، في حين يقال إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2021.

وبالنسبة إلى القوة، فحسب عضو المنتدى فإنها ستتحصل عليها من محرك V12 تمت ترقيته ليولد 830 حصان، أي 70 حصان أكثر من أفينتادور SVJ، ومن المحتمل أن يكون لدى أفينتادور SVR بعض الترقيات في الديناميكا الهوائية لاستكمال تعزيز القوة، وإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فربما لن نراها على الطريق في أي وقت لاحق.